Хромушин заявил, что пострадавший от взрыва дом в Ногинске подлежит восстановлению

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в ходе общения с жителями пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске заявил, что этот дом подлежит восстановлению, сообщает ТАСС.

«Дом, предварительно, подлежит восстановлению, завтра в 12 часов дня будет заключение «Струн»», — заявил Хромушин.

Диагностический комплекс «Струна» — это специальное устройство для анализа устойчивости зданий и сооружений, которое стоит на вооружении МЧС России.

Ранее стало известно, что пропавшими без вести после взрыва в Ногинске числятся шесть человек.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. По данным Следственного комитета, погибли два человека. Сейчас известно о 15 пострадавших в результате ЧП, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что один погибший был инструктором Центра подготовки космонавтов.

Причиной взрыва названа бытовая утечка газа.