Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1, чтобы «потроллить Москву»

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» предложил продолжить обсуждение идеи о переименовании Украина, заявив, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, сообщает РИА «Новости».

«Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», — сказал Гордон. В конце журналист назвал это шуткой.

Ранее советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он подчеркнул, что у России необходимо отобрать бренд «русских». Кроме того, по его словам, конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российская» война. Позднее он назвал свои слова шуткой и отметил, что это не является официальной позицией Киева.