В Роспотребнадзоре рассказали, как долго длится потеря обоняния при COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о том, что нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются в течение восьми дней, сообщает РИА «Новости».

«У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин», — добавила она.

Пшеничная добавила, что потеря обоняния может встречаться также и при других заболеваниях, в частности, ОРВИ. Но реже — примерно в 20% случаев.

Ранее кандидат медицинских наук Ксения Карташова рассказала о том, что потеря обоняния при COVID-19 связана с поражением нейронов. По ее словам, коронавирус поражает клетки, питающие респираторно-обонятельные нейроны. В результате этого они перестают нормально функционировать, а человек перестает распознавать запахи. При этом у пациентов происходят изменения в гиппокампе, участвующем в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти.