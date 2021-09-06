«Аэрофлот» отстранил пилотов за отказ вакцинироваться от COVID-19

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отстранила шестерых пилотов, отказавшихся пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Их отправили в отпуск без сохранения заработной платы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Михаила Демина.

Профсоюз летного составили обратился к генеральному директору «Аэрофлота», призвав его отменить приказы об отстранении пилотов.

«Подобной ситуации с отстранением нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряженность и подталкивают их к увольнению», — указано в обращении профсоюза.

Активисты указывают на то, что руководство «Аэрофлота» применяет подобные санкции только в отношении пилотов, в то время как другие непривитые сотрудники продолжают работать.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о запуске программы поощрения привитых пассажиров. Как рассказали в компании, уже более шести тысяч клиентов получили бонусные мили после прохождения курса вакцинации от COVID-19.