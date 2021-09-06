Wildberries начал продавать безрецептурные лекарства

Российский интернет-ритейлер Wildberries начал продавать лекарства, их доставка сейчас доступна жителям Москвы и Московской области. Об этом сообщается на сайте компании.

«С сентября на Wildberries стартовали продажи популярных медицинских препаратов — антигистаминных, болеутоляющих, дерматологических и многих других. Курьерская доставка осуществляется в течение 24 часов. <...> В будущем онлайн-ритейлер запустит доставку медпрепаратов и в других городах страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа и доставка препаратов производится напрямую от аптечных сетей.

Ранее сообщалось, что Wildberries продолжает работать на Украине, несмотря на введенные против компании санкции. Отмечается, что в украинском отделении компании заявили, что «не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу» и предложили обратиться в головной офис.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. В Киеве заявляли, что Wildberries продает книги «ярко-выраженного антиукраинского содержания».