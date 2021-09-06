Минпросвещения призвало изучать в школах преступления Японии в годы Второй мировой войны

Данные о преступлениях Японии, которые были совершены и планировались в годы Второй Мировой войны и Великой Отечественной войны, должны войти в образовательные программы. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, передает РИА «Новости».

«Мы должны помнить, чтобы знать. И вот те события, которые проходили в Хабаровске после завершения Второй мировой войны, Великой Отечественной военной войны, знания о преступлениях японской военщины, которые планировались и были совершены, безусловно, должны войти в образовательные программы», — сказал он.

Хабаровским процесс — суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который прошел 25-30 декабря 1949 года. Тогда Советский Союз выразил свою принципиальную позицию в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.

Ранее ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР. Так, в документах говорится, что соответствующие действия велись с начала 1938 года. Именно в этот день в 1945 году Советский Союз официально объявил Японии войну.