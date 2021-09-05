Стало известно местоположение пропавшего в Каспийском море катера

Пропавший в Каспийском море катер находится в районе острова Тюлений, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

«Выяснилось, что в последний раз была попытка выйти на связь сегодня около 14 часов дня. Установлено, что они в районе острова Тюлений. Самому маленькому ребенку 8 месяцев, [всего] трое детей, 4 взрослых», — сказали в пресс-службе ведомства.

Следователи начали проверку после поступления сообщений об исчезновении судна, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По предварительным данным, связь с пассажирами судна была утеряна после пересечения 135 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление местонахождения маломерного судна и его пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что судно вышло из порта Оля в Астраханской области и направилось в порт Махачкала. Однако вскоре после выхода в Каспийское море с катером была потеряна связь.

В МЧС по Астраханской области уточняли, что последний раз родственники говорили с пассажирами 31 августа, а после не смогли с ними связаться. Кроме того, в ведомстве рассказали, что группа в количестве семи человек передвигалась на катере «Корвет-750-А».