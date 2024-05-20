В Раде рассказали о количестве уничтоженных на Украине тепловых электростанций

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90% мощностей тепловых электростанций в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинская сторона потеряла восемь тысяч мегаватт электроэнергии. Депутат добавил, что из восьми тысяч станций работает только 800.

По его мнению, увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии, в связи с чем Украину надолго ждут отключения света.

До этого в министерстве энергетики Украины заявили, что Киев с начала воскресенья, 19 мая, получил аварийную помощь в электричестве у трех стран.

Отмечается, что привлечение аварийной помощи возможно и вечером. Накануне в субботу, 18 мая, Украина также получала помощь из этих трех стран.

До этого сообщалось, что энергосистеме Украины в 2024 году нанесен «колоссальный» ущерб, какого не было с начала конфликта. Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце. По его словам, во время последних атак Украина лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Министр отметил, что это огромный показатель, так как зимой в среднем вырабатывается до восемнадцати гигаватт.

Ранее в ряде областей Украины произошло обесточивание электроподстанций.