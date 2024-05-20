Иранские спасатели выдвинулись к месту падения вертолета президента страны

Отряды спасателей выдвинулись к месту крушения вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан, на борту которого находился президент страны Эбрахим Раиси. Об этом сообщает телеканал Press TV.

По информации, которой располагают журналисты, бригады спасателей движутся к упавшему вертолету, на котором летел президент Ирана.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что найденным турецким беспилотным летательным аппаратом источником тепла являются обломки.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

Ранее в России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана.