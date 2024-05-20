В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил и.о. главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» – говорится в посте.

Смирнов также отметил, что силы противовоздушной обороны в Курской области приведены в режим готовности для отражения возможной атаки.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области заявили, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории столицы региона и Белгородского района. Местных жителей призвали быть бдительными.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее четыре украинских беспилотника были уничтожены в Белгородской области.