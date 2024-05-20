Стало известно, в какую страну Азии россияне стали ездить в два раза чаще

Туристический поток с 20 марта по конец апреля из России в Японию вырос в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Об этом свидетельствует исследование МТС Travel, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между странами, доля Японии в общем объеме зарубежных поездок россиян выросла в два раза по сравнению с прошлогодним периодом и составила 1% от всех поездок россиян.

Страна вошла в топ-20 самых популярных зарубежных направлений по числу поездок, тогда как весной 2023 года замыкала лишь тридцатку наиболее востребованных у россиян маршрутов. Средняя продолжительность путешествий в Японию в этом сезоне составила 10 дней.

Наибольшее число поездок в Японию (43%) совершили жители Москвы и Московской области. Кроме того, 16% путешествий были организованы из Приморского края, а каждое десятое — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В пятерку лидирующих регионов по числу туров в Японию также вошли соседствующая с ней Сахалинская область (4% поездок), Красноярский край и Хабаровский край (по 3% выездов).

Одной из причин увеличения турпотока мог стать ежегодный фестиваль «Ханами», посвященный цветению сакуры — национального символа японцев, который традиционно привлекает множество туристов со всего мира.

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