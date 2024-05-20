Макрон проведет заседание совета по обороне в связи с беспорядками в Новой Каледонии

Французский президент Эммануэль Макрон назначил на понедельник, 20 мая, очередное заседание совета по обороне и национальной безопасности республики в связи с беспорядками в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Эммануэль Макрон созвал новый совет обороны и национальной безопасности в понедельник в 18:30 (19.30 мск) «для обсуждения ситуации в Новой Каледонии», – отмечает вещатель.

13 мая мирная демонстрация в столице Новой Каледонии Нумеа переросла в беспорядки, были сожжены и разграблены сотни магазинов и социальных учреждений. Пострадали сотни человек, в том числе десятки полицейских. Погромы организованы сторонниками независимости острова — коренными жителями из народа канаки, которые опасаются, что останутся в меньшинстве, если в Париже примут изменения в конституцию, согласно которым право голоса получат европейцы, переселившиеся в Новую Каледонию за последние 20 лет.

До этого сообщалось, что ситуация в системе здравоохранения территории приближается к «очень критической» из-за баррикад, выстроенных сторонниками независимости острова.

Ранее Захарова прокомментировала протесты в Новой Каледонии.