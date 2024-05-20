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БПЛА обнаружил в районе поисков вертолета Раиси источник тепла

Anadolu: беспилотник Akinci обнаружил в районе поисков Раиси источник тепла

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Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Турецкий беспилотник Akinci обнаружил в районе поисков Раиси источник тепла. Об этом пишет Anadolu.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек.

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