Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС: угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

close
100%
Shutterstock

В пресс-службе главного управления МЧС по Воронежской области заявили, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что местным жителям, которые находятся в помещении, следует не выходить на улицу, держаться подальше от окон, пройти в комнату, где они отсутствуют. Если человек находится на улице, ему следует зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход и дождаться отбоя угрозы.

До этого и.о. главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ночью 20 мая в пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области заявили, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории столицы региона и Белгородского района. Местных жителей призвали быть бдительными.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами