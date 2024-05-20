В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

В пресс-службе главного управления МЧС по Воронежской области заявили, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что местным жителям, которые находятся в помещении, следует не выходить на улицу, держаться подальше от окон, пройти в комнату, где они отсутствуют. Если человек находится на улице, ему следует зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход и дождаться отбоя угрозы.

До этого и.о. главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ночью 20 мая в пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области заявили, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории столицы региона и Белгородского района. Местных жителей призвали быть бдительными.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.