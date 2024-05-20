Представлен клип к саундтреку якутского фильма «Карина»

В якутском торгово-развлекательном комплексе «Туймаада» команда фильма «Карина» представила клип к официальному саундтреку «Дьулуhабын». Об этом пишет Ясиа.

«Слова песни близки каждому, потому что все мы в жизни сталкиваемся с какими-либо трудностями, ведем внутреннюю борьбу. Все это надо пережить», — подчеркнула автор слов к песне Дайына Халыева.

Съемки клипа проходили не только в Якутии, но и в других странах, с которыми связаны судьбы женщин — уроженок региона.

Кадры с номинантом на «Оскар» Евгенией Арбугаевой были сняты в Лондоне (Великобритания), с топ-моделью Полиной Протодьяконовой — в Нью-Йорке (США), с титулованной легкоатлеткой Сарданой Трофимовой — в Киргизии, с призером Паралимпийских игр Анастасией Диодоровой — в Москве. А Карина Чикитова, Карина Колесова, народная артистка РФ Степанида Борисова и известный педагог и хомусист Альбина Дегтярева снялись в разных местах республики.

«Сняться в этом клипе — большая честь, а именно представлять женщин Якутии. У каждой из них была собственная судьба и путь к мечте. И я хочу пожелать всем иметь большую мечту, которую не стоит предавать. Никогда», — поделилась своими впечатлениями Дегтярева.

Клип скоро появится на официальном канале кинокомпании ArtDoydu на YouTube, пишет портал.

Кинокартина «Карина», основанная на реальной истории выживания четырехлетней Карины Чикитовой в якутской тайге, стала самой кассовой в истории якутского кино, заработав более 50,3 миллиона рублей.

Ранее в России отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков.