Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представлен клип к саундтреку якутского фильма «Карина»

В Якутске презентовали клип к саундтреку фильма «Карина» о поисках девочки

close
100%
Art Doydu

В якутском торгово-развлекательном комплексе «Туймаада» команда фильма «Карина» представила клип к официальному саундтреку «Дьулуhабын». Об этом пишет Ясиа.

«Слова песни близки каждому, потому что все мы в жизни сталкиваемся с какими-либо трудностями, ведем внутреннюю борьбу. Все это надо пережить», — подчеркнула автор слов к песне Дайына Халыева.

Съемки клипа проходили не только в Якутии, но и в других странах, с которыми связаны судьбы женщин — уроженок региона.

Кадры с номинантом на «Оскар» Евгенией Арбугаевой были сняты в Лондоне (Великобритания), с топ-моделью Полиной Протодьяконовой — в Нью-Йорке (США), с титулованной легкоатлеткой Сарданой Трофимовой — в Киргизии, с призером Паралимпийских игр Анастасией Диодоровой — в Москве. А Карина Чикитова, Карина Колесова, народная артистка РФ Степанида Борисова и известный педагог и хомусист Альбина Дегтярева снялись в разных местах республики.

«Сняться в этом клипе — большая честь, а именно представлять женщин Якутии. У каждой из них была собственная судьба и путь к мечте. И я хочу пожелать всем иметь большую мечту, которую не стоит предавать. Никогда», — поделилась своими впечатлениями Дегтярева.

Клип скоро появится на официальном канале кинокомпании ArtDoydu на YouTube, пишет портал.

Кинокартина «Карина», основанная на реальной истории выживания четырехлетней Карины Чикитовой в якутской тайге, стала самой кассовой в истории якутского кино, заработав более 50,3 миллиона рублей.

Ранее в России отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами