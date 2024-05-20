Врач рассказала, кому летом стоит быть осторожнее на солнце

С наступлением солнечного лета многие негативные эффекты для нашего организма теряют свои свойства. Отопление отключили, на улице потеплело — соответственно, кожа становится менее сухой и уже не требует интенсивного ухода. О том, как правильно ухаживать за кожей летом, «Газете.Ru» рассказала Надежда Юдина, дерматолог-косметолог сети клиник «Семейная» направление Beauty.

«Фотостарение от ультрафиолетового излучения давно изученный и доказанный процесс. Под солнечными лучами вырабатывается защитный природный пигмент меланин, вызывающий изменения цвета — пигментации. Особенно аккуратными нужно быть людям с белой кожей, с расширенными видимыми сосудами, с онконастороженностью и принимающим препараты, повышающие фоточувствительность (витамин А, гормональные контрацептивы, антибиотики)», — объяснила специалист.

Под фотостарением также подразумевается разрушение коллагена и эластина, что может истончить ее, привести к потере упругости и появлению морщин. Поэтому не забывайте правила нахождения на солнце: наносить крем с SPF( 30-50+) за 10-15 минут до выхода, обновляйте его каждые 2-3 часа или после плавания, загорайте в безопасное время ( до 11:00 и после 16:00), рекомендовала врач.

«Теплые солнечные лучи летом приносят и жару, при которой повышается потоотделение, а кожное сало становится более жидким, что совместно может привести к появлению или обострению воспалительных заболеваний кожи по типу угревой болезни. Тщательное очищение кожи и замена зимнего плотного крема на более легкие текстуры по типу флюида или даже просто нанесение сывороток. Жара и сухой ветер так же приводят и к обезвоженности кожи. Пейте больше простой воды, используйте периодически термальную воду, распыляя ее на кожу, наносите увлажняющие крема», — заявила Юдина.

Летом можно делать все процедуры, которые не несут с собой агрессивного воздействия и длительного реабилитационного периода. То есть лазерные шлифовки и химические пилинги лучше оставить для зимы. Кроме этого, не стоит без лишней необходимости посещать фототерапию и удалять образования на открытых участках тела.

Но есть и процедуры, которые стоит делать летом.

«Мезотерапия и биоревитализация курсом даст потрясающий увлажняющий эффект, помогает в борьбе с пигментацией и поддерживает выработку коллагена в коже. Ботулотоксин — терапия гипергидроза поможет меньше потеть в локальных местах. А инъекции токсина в лицо позволят не углубить морщинки, которые появляются когда вы щуритесь или хмуритесь на солнце. Очищение — дерматологические чистки, ультразвуковой пилинг, гидрофэшл. Поможет избавится от закупоренных пор, очистит лицо от старых омертвевших клеток, чтобы высыпания вас не беспокоили. Проводить аппаратные методы омоложения без реабилитации: ультразвуковой смас-лифтинг, радиоволновый лифтинг, лазерное омоложение, ФДТ. Лазерная эпиляция — конечно, курс процедур вы не останавливаете и зимой, но летом, в сезон купальников и коротких платьев, это особенно актуально. Филлеры — контурная объемная пластика, армирование, бланширование», — резюмировала эксперт.

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