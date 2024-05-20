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Полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек

Flightradar24: свыше 200 тыс. человек следили за турецким беспилотником в Иране

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Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Более 200 тысяч человек отслеживали полет турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Akıncı, который принимал участие в операции по поиску вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Иранские СМИ сообщили о крушении вертолета, на борту которого находились Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, в районе Верзеган на северо-западе страны. Команды спасателей уже на месте происшествия и проводят поисковые работы.

Турция направила помощь Ирану, включая 32 альпиниста, шесть транспортных средств, вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. К 01:15 по местному времени (00:45 по мск) БПЛА достиг провинции Верзеган, где произошла авария. К 01:29 по московскому времени за полетом БПЛА следили 208 тысяч человек, что сделало его самым популярным полетом на портале в это время.

На сайте турецкого госагентства Anadolu в 02:00 по мск можно было наблюдать поисковую операцию через камеру БПЛА в прямом эфире.

Беспилотный ударный летательный аппарат Akıncı применяется турецкими вооруженными силами с 2021 года и находится на вооружении нескольких армий мира. Он использовался в ходе ликвидации последствий землетрясений в Турции в феврале 2023 года.

Ранее в России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана.

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Крушение вертолета Раиси
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