Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран

МЧС показало, как грузят вертолет в Ил-76 для отправки в Иран

close
100%
Игорь Чуприн/РИА «Новости»

Министерство России по чрезвычайным ситуациям показало видео погрузки вертолета отряда «Центроспас» в грузовой самолет Ил-76 для доставки в Иран. Об этом пишет РИА Новости.

Российские сотрудники МЧС будут участвовать в поисково-спасательной операции, связанной с аварией вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее иранские СМИ сообщили об аварии вертолета в районе Верзеган на северо-западе Ирана. Согласно информации пресс-службы МЧС России, президент России Владимир Путин поручил руководителю ведомства Александру Куренкову направить группу российских спасателей для участия в поисково-спасательной операции. В данный момент спецтехника погружается и готовится к вылету в Тебриз из аэропорта Жуковский. На видео отчетливо видно, как вертолет МЧС России погружается в самолет с использованием специального оборудования.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек.

Все новости на тему:
Крушение вертолета Раиси
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами