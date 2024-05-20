МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран

Министерство России по чрезвычайным ситуациям показало видео погрузки вертолета отряда «Центроспас» в грузовой самолет Ил-76 для доставки в Иран. Об этом пишет РИА Новости.

Российские сотрудники МЧС будут участвовать в поисково-спасательной операции, связанной с аварией вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее иранские СМИ сообщили об аварии вертолета в районе Верзеган на северо-западе Ирана. Согласно информации пресс-службы МЧС России, президент России Владимир Путин поручил руководителю ведомства Александру Куренкову направить группу российских спасателей для участия в поисково-спасательной операции. В данный момент спецтехника погружается и готовится к вылету в Тебриз из аэропорта Жуковский. На видео отчетливо видно, как вертолет МЧС России погружается в самолет с использованием специального оборудования.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек.