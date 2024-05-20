В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана

Заслуженный военный летчик генерал-майор в запасе Владимир Попов утверждает, что вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси мог упасть из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает mk.ru.

Он подчеркнул, что Раиси совершал зарубежный визит, а в подобных условиях обе стороны обеспечивают безопасность. Задействованы пограничники и спасатели, тщательно выбираются маршруты полетов, отметил генерал.

Попов считает, что крушение вертолета произошло из-за технических неполадок. Он отметил, что Иран находится под санкциями, а вертолет «Белл», на котором летел Раиси, не был последней моделью.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.