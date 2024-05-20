Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития освобожденной Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) планируется разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня — подготовить инфраструктуру города к зиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в текущий момент дополнительные мастер-планы делаются для тех мест, где это возможно, например для Геническа и Мелитополя.

Вице-премьер подчеркнул, что для Авдеевки мастер-план начнут делать в течение года. На сегодняшний момент основной задачей в городе является определение количества людей, которые останутся в нем зимовать, а также каким образом их будут обеспечивать коммунальными услугами.

Хуснуллин напомнил, что ранее уже был разработан и утвержден мастер-план восстановления и развития Мариуполя.

До этого вице-премьер заявил, что реконструкцию набережной и пляжной зоны в Мариуполе строители завершат к началу купального сезона.

Вице-премьер уточнил, что работы выполняют специалисты компании «Единый заказчик в сфере строительства» и фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее Хуснуллин заявил об отсутствии денег на ремонт всего аварийного жилья.