Крым оценит ущерб, нанесенный Украиной обстрелами полуострова

Председатель Государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове намерены приступить к оценке ущерба, нанесенного республике обстрелами со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Константинова, получение от Украины компенсации за нанесенный ущерб является принципиальной позицией Крыма. Поэтому счет за потери от террористической деятельности будет обязательно предъявлен Киеву.

Политик подчеркнул, что украинские власти своими систематическими попытками атаковать Крым лишь укрепляют уверенность в том, что позиция по взысканию ущерба является абсолютно правильной.

Константинов отметил, что Крым найдет аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен Киевом.

До этого сообщалось, что судебное заседание по гражданскому делу по иску общественной палаты Крыма к Украине из-за водной блокады полуострова назначено на 14 июня.

Ранее глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта.