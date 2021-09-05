Познер назвал главное событие, повлиявшее на развитие России

Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, был ли в истории «судьбоносный перекресток, который повлиял на развитие России на многие века вперед. Пост был опубликован на официальном сайте Познера.

«Да, я считаю, что был такой перекресток в российской истории, который, собственно, и определил все, вплоть до сегодняшнего дня. Я полагаю, что когда князь Владимир принял православие, а не католицизм, не иудаизм и не ислам, то этим он определил развитие России, развитие Руси, развитие национального характера», — заявил Познер.

Он добавил, что выбор религии, сыгравшей в развитии России, может быть, самую главную роль – это «перекресток, который в русской истории, разумеется, является главным».

Ранее Познер объяснил, почему, на его взгляд, провалился путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 — 21 августа 1991 года.

По словам журналиста, ГКЧП, протестовавший против перестройки, не добился своей цели по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что все события тех дней в основном проходили в Москве.