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В Германии перед выборами социал-демократы удерживают отрыв от консерваторов

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Fabrizio Bensch/Reuters

В Германии, перед выборами, которые должны пройти 26 сентября, Социал-демократическая партия Германии удерживает отрыв в 5% от консерваторов — политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), сообщает газета заявили, что ожидают того, что Ангела Меркель останется федеральным канцлером Германии до Рождества.

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