Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

В Антарктике случайно обнаружили новый остров

ААНИИ

Неизвестный остров обнаружили в районе Антарктики, который на морских картах был обозначен как опасная зона. Об этом пишет издание Daily Mail.

Открытие совершили случайно, когда ледокол Polarstern из-за непогоды начал искать укрытие неподалеку от острова Жуэнвиль в море Уэдделла. Команда заметила объект, первоначально показавшийся им грязным айсбергом. Однако при ближайшем рассмотрении он оказался скалой.

Polarstern изменил курс и подошел к таинственному острову на расстояние 150 метров. При помощи беспилотника удалось обследовать находку с воздуха и подтвердить ее размеры: 130 метров в длину, 50 метров в ширину и около 16 метров в высоту над водой.

Отмечается, что на проанализированных спутниковых снимках остров практически неотличим от многочисленных айсбергов, дрейфующих в непосредственной близости, из-за ледяного покрова.

4 апреля в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН сообщили, что российские ученые обнаружили в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс.

Специалисты СПб ФИЦ РАН совместно с учеными Арктического и Антарктического научно-исследовательского института провели исследование 18 ранее не изученных озер в Западной Антарктиде и пришли к выводу, что эта территория представляет собой устойчивое целостное образование.

Оазис расположен в районе с горами и долинами, среднегодовая температура воздуха там составляет около −12°C, а свободная ото льда площадь достигает примерно 2,2 кв. км. В этом районе обитают пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие птицы.

Ранее в Антарктиде обнаружили лед возрастом 6 миллионов лет.

 
Теперь вы знаете
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
