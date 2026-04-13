На Камчатке рассказали о состоянии переживших опасный поход туристов

Пострадавшие на Авачинском перевале туристы находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил ТАСС главврач Камчатской краевой больницы Михаил Селютин.

По его словам, после обеда врачи решат вопрос об их выписке.

28 марта тургруппа из девяти человек отправилась в поход в Налычевском парке. Они планировали дойти до Авачинского перевала, однако 3 апреля группа разделилась из-за конфликта. Два человека — 22-летняя Елизавета Е. и 30-летний Егор Р. — выбрали более короткий маршрут. Остальные решили продолжить поход по изначально намеченному, более длинному пути.

После 7 апреля вторая группа перестала выходить на связь. Сотрудники МЧС начали их поиски. Спасатели предполагали, что туристы попали в пургу, потеряли ориентир и замерзли. 10 апреля группу обнаружили. Из семерых человек двое не выжили. Остальные пятеро были найдены с признаками сильного обморожения. В Камчатской краевой больнице, куда госпитализировали пострадавших, тогда оценили состояние четырех туристов как стабильно тяжелое.

