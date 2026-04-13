Молодежь в России массово идет в колледжи из-за усталости от ЕГЭ и экзаменов

Более 70% компаний в России готовы брать выпускников СПО без опыта

За последние годы система среднего профессионального образования переживает серьезный рост. О том, доходят ли выпускники до самой работы и куда именно чаще всего идут, говорится в исследовании аутсорсинговой компании Mega-Personal, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В 2025 году в колледжи и техникумы поступили около 1,3 млн человек — это 63% всех девятиклассников. Для сравнения, в 2018 году таких было 48%.

Абитуриенты подали 3,3 млн заявлений в учреждения СПО — на 890 000 больше, чем годом ранее. В ряде техникумов конкурс доходил до 18 человек на место — показатель, сопоставимый и даже превышающий некоторые вузы.

«Среди ключевых драйверов — усталость от ЕГЭ, страх перед экзаменами и прагматичное желание быстрее начать зарабатывать, а не тратить еще два года в школе и затем 4–6 лет в вузе. Перед нами — свершившийся факт. Молодежь массово разворачивается в сторону прикладных профессий, и рынок труда это очень быстро почувствовал», — прокомментировала директор по персоналу компании Mega-Personal Анна Конева.

Если смотреть на зарплаты, то самые высокие доходы сегодня сосредоточены в рабочих специальностях. По данным Mega-Personal, сварщики стабильно в топе: медианная зарплата — около 162 000 рублей, а опытные специалисты превышают 200 000 рублей.

При этом интерес зумеров к профессии вырос на 180%. Бурильщики по итогам 2025 года лидируют с медианным доходом 179 000 рублей. Водители также находятся на уровне 162 000 рублей. В производстве электро- и оптического оборудования средняя предлагаемая зарплата достигает 231 000 рублей. Промышленные альпинисты и электрогазосварщики могут зарабатывать от 250 000 рублей.

При этом кадровый голод остается критическим. Особенно остро он ощущается в промышленности: токари, фрезеровщики, шлифовальщики, операторы станков, слесари, монтажники, электромонтеры. Дефицит сохраняется и в строительстве, и в розничной торговле, и в логистике — не хватает продавцов, кассиров, водителей.

«71% компаний сегодня готовы брать выпускников СПО без опыта. Их буквально разбирают, как горячие пирожки», — отмечает Конева.

Где молодежь действительно находит работу? Практически во всех перечисленных сферах. Больше всего молодых специалистов ждут на производстве — это операторы станков и слесари, в логистике — водители и комплектовщики, а также в сфере услуг — повара и продавцы.

При этом молодым специалистам важна комбинация факторов: деньги, стабильность и быстрый результат труда. По данным исследования, наибольший рост популярности (осень 2025 к осени 2024) показали операторы станков — +180%, шлифовщики — +170%, инженеры — +161%, трактористы — +150%.

«Золотое пересечение — это там, где высокий спрос совпадает с ростом интереса молодежи. Сегодня это промышленность, особенно станкостроение и металлообработка, а также строительство», — говорит Конева.

Отдельно она выделяет сварщиков как пример профессии, где сходятся все ключевые факторы: высокий спрос, высокие зарплаты и растущий приток молодых специалистов.

Портрет выпускника колледжа также меняется. Это уже не «двоечник, не сдавший ЕГЭ», а человек, сделавший осознанный выбор. Около 40% выпускников планируют выйти на работу сразу после получения диплома. Большинство удовлетворены выбранной профессией. Работодатели ценят их за практикоориентированность — они быстрее включаются в реальные задачи, чем вчерашние выпускники вузов.

При этом остаются и слабые места: нехватка коммуникационных навыков, критического мышления, тайм-менеджмента. Молодым специалистам нужны четкие задачи и постоянная обратная связь.

Начинающий рабочий без опыта сегодня рассчитывает на зарплату около 50 000 рублей, тогда как молодой офисный специалист — примерно на 40 000 рублей. Однако работодателям необходимо делать доходы более прозрачными и конкурентными.

Важно и изменение восприятия: уже 72% россиян считают рабочие профессии престижными. Этот тренд нужно усиливать, показывая реальные истории успеха — когда в 22 года специалисты зарабатывают 150 000 — 200 000 рублей.

«Молодежь хочет видеть понятную траекторию роста: от оператора до бригадира за 1 год, до мастера смены за 3 года, дальше — до руководителя участка с ростом дохода на каждом этапе», — отмечает эксперт.

Также критична ранняя профориентация: не формальные экскурсии, а погружение — стажировки, целевое обучение, мастер-классы. К 15 годам подростки должны видеть не «пыльный цех», а современное производство с ЧПУ-станками.

«У поколения Z очень прагматичный подход. Они не готовы тратить 5–6 лет, чтобы потом выйти на зарплату 50 000 рублей. Их стратегия — быстрый старт: колледж, востребованная специальность и доход 100 000 — 150 000 рублей уже в 20–21 год», — отмечает Конева.

Отдельно стоит отметить распределение девушек в СПО. Лидируют медицина (медсестры, фельдшеры), педагогика (воспитатели, учителя начальных классов), сфера красоты (парикмахеры, мастера маникюра), кулинария (повара, кондитеры), а также торговля и услуги (кассиры, продавцы, администраторы). При этом растет интерес и к IT-направлениям — программированию и веб-дизайну.

Молодежь действительно идет в рабочие профессии, но задача бизнеса — не упустить этот поток.

«Платить 60 000 рублей сварщику сегодня — это уже просто неконкурентно. Рынок изменился, и ожидания молодых специалистов тоже», — подчеркивает Конева.

Среди ключевых решений она выделяет развитие карьерных лифтов, инвестиции в корпоративные программы (оплачиваемые стажировки, целевое обучение, собственные учебные центры) и смену отношения к рабочим профессиям.

«Рабочий — это не устаревший образ, а высококвалифицированный специалист, который управляет сложным оборудованием, решает нетривиальные задачи и часто зарабатывает больше офисных сотрудников. И это нужно честно показывать рынку», — резюмирует она.

В противном случае кадровый голод сохранится, а окно возможностей, которое открылось благодаря росту СПО, может быстро закрыться.

