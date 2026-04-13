Маск обвинил организацию Сороса в захвате власти в Венгрии

Власть в Венгрии «захватила» организация венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом в социальной сети X заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя прошедшие парламентские выборы в стране.

«Организация Сороса захватила Венгрию», — написал он.

Так бизнесмен отреагировал на утверждения сына финансиста — Алекса Сороса — о том, что венгерский народ «вернул себе свою страну».

12 апреля в Венгрии прошли выборы в однопалатный парламент страны, которые также определяли, кто станет следующим премьер-министром. По результатам обработки более 90% голосов с большим перевесом победил лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Его партия завоевала конституционное большинство в парламенте, что позволит ей принимать законы без поддержки других фракций. Действующий премьер Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал результат «ясным и болезненным» для своей партии. Главное об этих выборах и что после них изменится для России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск сравнил Сороса со злодеем Marvel и заявил, что тот «ненавидит человечество».

 
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
