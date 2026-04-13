«Многие готовы меня унизить»: Бузова раскрыла отношение к хейту

Ольга Бузова призналась, что не обращает внимание на негатив в свой адрес

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила в интервью РИА Новости, что не реагирует на негатив в своей адрес.

Знаменитость рассказала, что не запоминает тех, кто хочет ее задеть, и «что они несут». Она не видит смысла в том, чтобы «засорять память ненавистью».

«Многие же готовы унизить меня, потому что знают, что о них напишут. Я не реагирую на таких, я лучше обращу внимание на какой-то позитивный материал», — сказала она.

Она добавила, что не зря призывает «множить любовь», а не негатив.

В марте Бузова накануне цифровой премьеры фильма «Равиоли Оли» назвала, по ее мнению, главное для жизни качество. Она сообщила, что комедия показывает, как важно помнить о силе в любых непростых ситуациях. Для исполнительницы это не только жизненный принцип, но и проявление любви к себе. Она считает, что без этого чувства невозможно двигаться дальше.

Ранее Водонаева заявила, что ни один психолог не поможет ей и Бузовой.