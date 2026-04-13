Российские ученые считают, что Плутон соответствует одному из основных критериев планеты

Плутон продолжает отвечать одному из основных требований для того, чтобы считаться планетой. Об этом ТАСС рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

Он отметил, что к настоящему времени обнаружено значительное количество похожих на Плутон мини-планет. Их несколько сложнее найти, потому что они расположены дальше Плутона. Такие малые называются транснептуновыми телами. Они имеют форму шара и небольшое количество газов на поверхности.

Ученый подчеркнул, что Плутон не перестал отвечать одному из основных требований планеты, поскольку он движется по своей орбите, на которой нет иных космических тел. И пока нет оснований для пересмотра этого критерия.

10 апреля сообщалось, что 10-летняя девочка попросила Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) вернуть Плутону статус планеты. Руководитель NASA Джаред Айзекман ответил юной исследовательнице, что ведомство в настоящий момент работает над этим вопросом.

Ранее ученые нашли новую мини-планету на краю Солнечной системы.