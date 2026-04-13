Российские ученые считают, что Плутон соответствует одному из основных критериев планеты

ИКИ РАН: Плутон все еще может называться планетой 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker

Плутон продолжает отвечать одному из основных требований для того, чтобы считаться планетой. Об этом ТАСС рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

Он отметил, что к настоящему времени обнаружено значительное количество похожих на Плутон мини-планет. Их несколько сложнее найти, потому что они расположены дальше Плутона. Такие малые называются транснептуновыми телами. Они имеют форму шара и небольшое количество газов на поверхности.

Ученый подчеркнул, что Плутон не перестал отвечать одному из основных требований планеты, поскольку он движется по своей орбите, на которой нет иных космических тел. И пока нет оснований для пересмотра этого критерия.

10 апреля сообщалось, что 10-летняя девочка попросила Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) вернуть Плутону статус планеты. Руководитель NASA Джаред Айзекман ответил юной исследовательнице, что ведомство в настоящий момент работает над этим вопросом.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

