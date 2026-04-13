Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в мае

Профессор Финогенова: в мае некоторые граждане получат прибавку к пенсии
Александр Кряжев/РИА Новости

В мае некоторые россияне получат прибавку к пенсии. Об этом рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Во-первых, это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности, для которых ежемесячный пересчет пенсионной надбавки к страховой пенсии по старости станет вторым в этом году, поскольку она осуществляется четыре раза в год», — сообщила Финогенова.

По словам эксперта, размер надбавки для этих групп граждан зависит от уровня зарплаты и продолжительности специального стажа.

При этом на дополнительные выплаты могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые постоянно проживают в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

Как уточнила профессор, еще одной категорией являются граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, или те россияне, которым присвоили I группу инвалидности. Для них будет увеличена фиксированная выплата в составе страховой пенсии.

Как добавила эксперт, доплаты предусмотрены также пенсионерам с иждивенцами. Фиксированная выплата увеличивается на одну треть за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за троих.

До этого стало известно, что средний размер пенсии более 30 тыс. рублей зафиксирован в 12 регионах России. В тройку субъектов РФ с самыми высокими показателями вошли Чукотский АО (41,9 тыс. рублей), Ненецкий АО (38,7 тыс. рублей) и Камчатский край (37,5 тыс. рублей).

По данным Соцфонда, в целом средняя пенсия по всей России по состоянию на февраль текущего года равняется 25 261 руб.

