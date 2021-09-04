В Волгограде задержали женщину, бросавшую вещи с балкона к порогу СК

Жительницу Волгограда, которая бросала вещи с балкона своей квартиры к порогу Следственного комитета, задержали. Об этом сообщает издание v1.ru.

Инцидент произошел вечером 4 августа в центральном районе Волгограда. Полуобнаженная женщина скидывала с балкона третьего этажа стулья, книги и документы — вещи падали перед входом в СК. По словам очевидцев, она была не в себе.

Впоследствии выяснилось, что устроившую свалку перед дверьми ведомства горожанку зовут Юлия, и она действительно страдает психическим расстройством. Как рассказали соседи, раньше она регулярно принимала лекарства и вела себя адекватно. По их словам, что-то случилось четыре дня назад — женщина начала кричать и шуметь.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели МЧС, но вскоре уехали. Тогда нарушительницу общественного порядка задержал сотрудник патрульно-постовой службы полиции.

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