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В Волгограде задержали женщину, бросавшую вещи с балкона к порогу СК

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РИА «Новости»

Жительницу Волгограда, которая бросала вещи с балкона своей квартиры к порогу Следственного комитета, задержали. Об этом сообщает издание v1.ru.

Инцидент произошел вечером 4 августа в центральном районе Волгограда. Полуобнаженная женщина скидывала с балкона третьего этажа стулья, книги и документы — вещи падали перед входом в СК. По словам очевидцев, она была не в себе.

Впоследствии выяснилось, что устроившую свалку перед дверьми ведомства горожанку зовут Юлия, и она действительно страдает психическим расстройством. Как рассказали соседи, раньше она регулярно принимала лекарства и вела себя адекватно. По их словам, что-то случилось четыре дня назад — женщина начала кричать и шуметь.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели МЧС, но вскоре уехали. Тогда нарушительницу общественного порядка задержал сотрудник патрульно-постовой службы полиции.

Ранее зачинщика массовой драки в Екатеринбурге отправили в психиатрическую больницу. По данным полиции, агрессивный мужчина в «неадекватном состоянии» вышел на проезжую часть улицы Высоцкого и начал приставать к водителям, в результате чего произошел конфликт — четверо мужчин подрались.

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