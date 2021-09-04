Бахрейн одобрил использование «Спутника Лайт» в качестве бустера

Королевство Бахрейн официально одобрило использование российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что в качестве бустера при повторной вакцинации жители страны могут воспользоваться «Спутником Лайт» либо дозой немецко-американской вакцины Pfizer/Biontech.

В России «Спутник Лайт» зарегистрировали 6 мая. Впоследствии этот препарат также одобрили Ангола, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Никарагуа, Палестина, Бахрейн, Маврикий.

Накануне сообщалось, что Белоруссия получила первую партию вакцины «Спутник Лайт».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».