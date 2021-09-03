Правительство России изменило правила оформления виз для иностранных туристов

Правительство России внесло изменения в положение об установлении формы, порядка и условий оформления, продления срока действия и аннулирования российских виз иностранным гражданам. Об этом сообщается в постановлении на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что виза может быть однократной или двукратной (на срок до трех месяцев) или многократной (на срок до шести месяцев). Чтобы получить визу, туристу необходимо заручиться подтверждением туроператора из единого федерального реестра или подтвердить бронирование места в гостинице.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех государств вне зависимости от визовой политики этих стран в отношении российских граждан.

До этого для въезда в Россию иностранные туристы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, существовал ли у государства принцип взаимности с Россией.