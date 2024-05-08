Ученые создали звукопоглощающий шелк толщиной в волос

Американские ученые из Массачусетского технологического института создали шелковую ткань, способную эффективно поглощать и рассеивать звук. Из нее можно делать легкие экраны для организации тихих пространств. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Команда использовала две техники для устранения нежелательного шума с помощью пьезоэлектрического волокна. Пьезоэлектрические материалы производят электрический сигнал при сжатии или изгибе.

Когда внешний шум заставляет ткань вибрировать, пьезоэлектрическое волокно преобразует эти вибрации в электричество. За счет этого громкость шума снижается до 65 децибел, что соответствует акустическим характеристикам оживленного разговора.

Также можно сделать волокно неподвижным. В таком состоянии оно отражает звуки подобно зеркалу, снижая их громкость на 75%.

Ученые отметили, что первый вариант шумоподавления лучше работает в небольших пространствах, а второй больше подходит для больших помещений.

При этом толщина материала составляет всего 130 микрометров, что сопоставимо с человеческим волосом.

Ранее ученые выяснили, почему некоторых людей раздражают звуки дыхания и жевания.