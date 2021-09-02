Amazon призвал нанимать употребляющих каннабис водителей на фоне дефицита рабочей силы

Технологическая компания Amazon призвала своих подрядчиков не тестировать будущих водителей грузового транспорта на употребление марихуаны. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

Согласно документу, количество заявок на работу благодаря отмене тестов может вырасти на 400%. По мнению представителей компании, такие меры необходимы учитывая потерю интереса американцев к трудной и низкооплачиваемой работе, и в связи с этим, в противном случае, подрядчикам придется увеличивать зарплатные издержки. В письме не указано, каким образом были подсчитаны подобные статистические результаты.

Один из партнеров Amazon сообщил изданию, что существенная часть заявок на должность водителя доставки была отклонена из-за позитивного теста на употребление каннабиса. Теперь там тестируют соискателей только на употребление тяжелых наркотиков, таких как метамфетамин и героин.

В других компаниях заявили о том, что не поддерживают инициативу технологического гиганта, так как ответственность за такие решения в случае нарушения закона водителями будет лежать на них, а не на Amazon.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что американцы стали массово увольняться с работы, несмотря на рекордный спрос на рабочую силу.