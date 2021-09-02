Сноуден рассказал, как ему дается русский язык

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ходе просветительского марафона «Новое Знание» выразил сомнение в том, что когда-либо будет говорить на русском языке свободно.

«Я, наверное, уже никогда не буду говорить по-русски так хорошо, как те, кто младше меня, как мои дети. Так что моему сыну придется учить меня русскому», — сказал Сноуден.

Имя Эдварда Сноудена прогремело в июне 2013 года. Сотрудник ЦРУ начал передавать журналистам The Guardian и The Washington Post информацию о том, как Агентство национальной безопасности с помощью программы PRISM может следить за переговорами миллионов людей по всему миру, в том числе лидеров крупнейших государств.

21 июня 2013 года Сноуден прибыл из Гонконга в аэропорт Шереметьево и находился в транзитной зоне аэропорта, где пассажиры обычно ждут пересадки на рейс, до 1 августа, пока не получил свидетельство о предоставлении временного убежища.