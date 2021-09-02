Минприроды запретит вырубку леса и стройки в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков

Глава Минприроды Александр Козлов анонсировал введение запрета на капитальное строительство, вырубку леса и создание биосферных полигонов на территории заповедников и в охраняемых зонах национальных парков. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

По его словам, на территории заповедных и особо охраняемых зон национальных парков будет действовать в том числе запрет на изменение границ этих зон. Кроме того, при разработке концепции развития горного кластера Сочи эти пункты уже будут учтены.

«В целом, для каждой природоохранной зоны будет установлена ее рекреационная емкость. Это поможет планировать разрешенную социально-экономическую деятельность», — отметил Козлов.

Ранее сообщалось, что двух чиновников уволили в Челябинске из-за вырубки 100-летней лиственницы.

До этого стало известно, что спутники помогли выявить 70% незаконных вырубок леса. Чаще всего незаконно вырубались леса в Иркутской и Томской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях и Бурятии.