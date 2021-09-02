«Вектор» планирует перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н»

Центр «Вектор» планирует перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» после «ЭпиВакКороны». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя центра Татьяну Непомнящих.

«ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», — рассказала она в кулуарах ВЭФ.

«ЭпиВакКорона-Н» была зарегистрирована Минздравом России в конце августа.

Ранее сообщалось, что более 1,8 млн доз «ЭпиВакКороны» выпущены в гражданский оборот.