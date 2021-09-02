Британец с фут-фетишем звонил в службу экстренной помощи, прося операторов рассказать о ногах

В Великобритании мужчина с фут-фетишем множество раз звонил в службу экстренной помощи, притворяясь престарелой женщиной, чтобы заставить операторов рассказать о своих ногах. Об этом пишет New York Post со ссылкой на полицию.

По данным полиции, 45-летний житель города Уэртинг Уильям Ричард Коув за два года сделал 1263 звонка в Национальную службу здравоохранения (NHS) 111, которая осуществляет функции службы экстренной помощи и дает советы звонящим.

Звонки были совершены в период с апреля 2019 года по апрель 2021 года. Они обошлись службе в $30 тыс.

Как рассказал представитель полиции, Коув признал, что делал все звонки «и что все они были для его собственного удовольствия и личной выгоды».

«Он сказал полиции, что у него есть сексуальный фут-фетиш, которым он занимается во время большинства звонков», — заявил правоохранитель.

Коув звонил на горячую линию, чтобы поговорить о ложных проблемах с ногами и заставить операторов говорить о своих собственных ногах. При этом мужчина говорил голосом пожилой женщины и называл недостоверные адреса, пишет издание.