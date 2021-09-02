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В Сочи выбравшийся на берег смерч разметал шезлонги

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В Адлеровском районе Сочи смерч переместился с моря на пляж «Бургас». Видео с поднимающимися в воздух и летающими по кругу шезлонгами и пляжными зонтиками опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи/АДлер/Сириус».

Вышедший на берег смерч заснял посетитель расположенного рядом кафе. Мощный вихрь за считанные секунды разметал несколько десятков лежаков и зонтиков.

Как сообщает 93.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате происшествия никто не пострадал. Однако были повреждены порядка 30 шезлонгов.

Ранее метеоролог назвал лето 2021 года рекордным по количеству опасных стихийных явлений.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, закончившееся на днях лето запомнится россиянам лесными пожарами, экстремальными ливнями, шквалом ветра, градом, смерчами и потопами, а также мощными волнами холода и тепла с масштабным нанесением ущерба экономике страны в десятки и сотни миллиардов рублей.

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