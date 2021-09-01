Яд бразильской гадюки может помочь в борьбе с COVID-19

Бразильские исследователи обнаружили, что молекулы в яде змеи подавляют размножение коронавируса в клетках обезьян, что является возможным первым шагом на пути к созданию лекарства для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что яд змей вида обыкновенная жарарака содержит особые молекулы, которые подавляют способность к размножению коронавируса на 75% в клетках обезьян.

Автор исследования, профессор Университета Сан-Паулу Рафаэль Гвидо, отметил, что один из компонентов змеиного яда блокирует важные белки вируса, которые необходимы для дальнейшего размножения в организме человека.

В планах ученых испытать полученное из яда гадюки вещество на людях, чтобы досконально изучить его влияние на коронавирус в организме человека.

Ранее руководитель группы Tractor Supply Co. Мэдлин Хэндсакер рассказала, что на рынке вырос спрос на ивермектин для животных за последний месяц, люди покупают его, чтобы лечить коронавирус.

Она добавил, что после объяснения, для чего предназначается лекарство, клиенты уходят, не совершив покупку.