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В Курской области женщина наступила на взрывное устройство

Смирнов: жительница села Гордеевка пострадала, наступив на взрывное устройство

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница села Гордеевка, расположенного в Кореневском районе Курской области, наступила на взрывное устройство и получила ранение. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что после происшествия пострадавшая женщина была срочно доставлена в Глушковскую районную больницу. Здесь врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь.

«Прошу всех жителей быть внимательными, не приближаться и не прикасаться к найденным предметам, так как это опасно», — добавил Смирнов.

Он уточнил, что при обнаружении потенциально опасных предметов гражданам следует сразу же звонить по номеру 112.

Днем 20 мая врио губернатора Курской области заявил об атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Теткино, который находится в Глушковском районе. Дрон сбросил на населенный пункт взрывное устройство, в результате чего пострадали два человека.

По словам Смирнова, раненых людей доставили в Глушковскую районную больницу. Им уже оказали первую медицинскую помощь.

Ранее украинский дрон атаковал машину коммунального предприятия в Курской области.

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