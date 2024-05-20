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ЦБ указал банкам на необходимость ужесточить контроль агентов

В ЦБ заявили о потребности банков жестче контролировать агентов

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Мария Девахина/РИА Новости

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за деятельностью своих платежных агентов и тщательно проверять, насколько добросовестно они соблюдают законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, некоторые банковские платежные агенты при упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают электронные кошельки. Такие средства платежа затем задействуются в высокорисковых операциях, в том числе переводах в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекеров.

«Это влечет негативные последствия как для банков, так и для граждан», — указал Центробанк. В связи с этим регулятор рекомендовал кредитным организациям «проявлять осмотрительность при выборе платежных агентов» и при выявлении их недобросовестной деятельности расторгать с ними договоры в одностороннем порядке.

ЦБ напомнил, что ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк, привлекший его к сотрудничеству. Платежными агентами могут выступать юрлица или индивидуальные предприниматели.

До этого стало известно, что банки из ЕС отказываются полностью уходить из России из-за высокой прибыли.

Ранее в ЦБ задумались над дополнительным регулированием платежей на маркетплейсах.

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