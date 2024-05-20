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Максим Фадеев заявил, что у «ВИА Гры» не было мирового успеха

Продюсер Фадеев заявил, что мировой успех отличает Serebro от «ВИА Гры»

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Продюсер Максим Фадеев рассказал, что отличает его группу Serebro от проектов «ВИА Гра» и «Тату». Об этом он написал в комментариях в своем Telegram-канале.

Он не согласился с подписчиком, назвавшим Serebro миксом из двух этих коллективов.

«У Serebro было 5 мировых успехов. У «ВИА Гры» не было и не будет ни одного. А у «Тату» их было два. Поэтому оценку оригинальности группы дает зритель», — написал он.

Также Фадеев ответил на вопрос, что, по его мнению, составляет «ДНК Serebro». По словам Фадеева, он всегда выбирал солисток не по принципу, кто лучше поет, а исходя из эмоционально-человеческих качеств певиц.

«Если есть от человека определенная энергия, которую я могу понять — то этот человек может быть потенциальным участником группы. Но при этом он конечно же должен обладать всеми остальными качествами — музыканта. А ДНК кроется в выборе солисток», — заключил он.

Накануне Фадеев признался, что новый состав группы Serebro будет записывать треки на иностранных языках.

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