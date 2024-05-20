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Глава МАГАТЭ не заметил фактов использования ядерного оружия на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси не увидел фактов применения ядерного оружия на Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на территории Украины не зафиксировано фактов применения ядерных материалов не по назначению. Его слова передает ТАСС.

По словам главы организации, это удалось установить документально.

Накануне Гросси заявил, что МАГАТЭ раскроет, кто несет ответственность за атаки на атомную электростанцию (АЭС) в Запорожской области, если сможет независимо подтвердить соответствующую информацию.

В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов утверждал, что причастность Вооруженных сил Украины к атакам на Запорожскую АЭС очевидны, однако МАГАТЭ пытается обелить действия Киева.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что намерен в мае посетить Россию.

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