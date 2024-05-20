Экс-солистка «Ранеток» рассказала о своей генетической мутации

Певица Евгения Огурцова призналась в шоу «Звезды сошлись», что не видит на левый глаз.

Огурцова рассказала, что 31 декабря 2023 года у нее резко ухудшилось зрение — левый глаз певицы видел только большое черное пятно. Исполнительница не смогла обратиться ко врачу из-за загруженности больницы. Она посетила специалиста только 3 января. Только спустя полгода ей поставили диагноз — атрофия сетчатки. Певица уточнила, что заболевание на данный момент не лечится.

Огурцова призналась, что следит за современными исследованиями в области ее болезни, однако пока нет никаких результатов и способов лечения.

«Как поняли потом, это генетическая мутация, которую я унаследовала от бабушки. Моя бабушка жила в Кисловодске, ближе к старости она переводила книги на язык слепых. Но тогда медицина была не такая, как сейчас, ей тогда диагноза вообще не поставили», — поделилась певица.

Евгения Огурцова стала известна после участия в группе «Ранетки». После распада коллектива она занялась сольной карьерой. С 2019 года Огурцова замужем за музыкантом и продюсером Николаем Осиповым. В 2021 году у пары родилась дочь Ева.

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