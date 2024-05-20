На российский рынок выйдет кроссовер Voyah Free с увеличенным запасом хода

В России стартовал прием заказов на гибридный кроссовер Voyah Free в версии Sport Edition. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Автомобиль в исполнении Sport Edition получил решетку радиатора черного цвета, передний бампер с дополнительными подштамповками в нижней части и задний спойлер. Среди оснащения — пневмоподвеска с диапазоном регулировки в пределах 100 мм, камеры кругового обзора и 20 электронных систем помощи водителю.

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Voyah Free Sport Edition обладает наибольшим запасом хода среди всех версий машины. Он достигает 1 тыс. км, что на 200 км больше, чем у уже доступной версии Long Range. У автомобиля гибридная трансмиссия с ДВС для подзарядки батареи и двумя тяговыми электромоторами мощностью 490 л.с. и крутящим моментом 720 Нм. Voyah Free Sport Edition ускоряется до 100 км/ч за 4,8 с. Цена новинки пока не объявлена.

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