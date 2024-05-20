В армянском селе Киранц полиция начала разгон митингующих против делимитации границы

Полиция Армении применила силу в отношении оппозиционных активистов, протестующих против делимитации границы с Азербайджаном возле села Киранц. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс делимитации (определения госграницы с нанесением ее на карту) границы с Азербайджаном проходит в Армении болезненно, с протестами. 20 мая сторонники армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» потребовали от властей пропустить на место событий журналистов. Полиция вначале отказалась сделать это, а затем начала применять силу в отношении митингующих. Уже есть задержанные.

18 мая сообщалось, что жителей двух домов в населенном армянами селе Киранц выселяют из-за делимитации границы. Это вызвало непонимание с их стороны, и в дальнейшем протесты оппозиции.

10 мая Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению, предусматривающему, в том числе, делимитацию и демаркацию границы. Объясняя свое решение, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что неделимитированная граница у четырех сел может предоставить Азербайджану больше поводов и возможностей для эскалации конфликта.

Ранее ОБСЕ поддержала процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.