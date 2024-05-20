В Крыму женщина выкинула новорожденного в выгребную яму туалета

Жительницу Крыма подозревают в том, что она оставила ребенка в выгребной яме. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Виноградное Ленинского района. По версии следователей, 27-летняя женщина родила ребенка, после чего вышла во двор и выкинула младенца в выгребную яму туалета.

Приехавшие на место правоохранители нашли на месте обездвиженного новорожденного. Местная жительница призналась в произошедшем, в отношении матери возбудили уголовное дело. Женщине уже предъявили обвинение. На данный момент продолжается расследование дела.

Как сообщает прокуратура региона, у россиянки уже есть двое детей, которых она родила в 2015 и 2018 годах. До инцидента семья на учете не состояла. Сама женщина нигде не работает официально. К специалистам, наблюдающим за беременностью в больнице, не обращалась.

Сейчас прокуратура проводит все необходимые мероприятия.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

Ход расследования дела находится на контроле у прокуратуры.

Ранее мужчина напал на женщину с двухмесячным ребенком на руках и ударил его по голове локтем.