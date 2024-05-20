Востоковед рассказал, что ждет отношения Ирана и Израиля после смерти Раиси

Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин заявил «Газете.Ru», что гибель иранского президента Эбрахима Раиси не изменит политические процессы на Ближнем Востоке. По его словам, ирано-израильский конфликт будет продолжаться, поскольку у исполняющего обязанности главы Ирана «идентичные» с Раиси взгляды.

«Никак не скажется. Надо понимать, что президент не является руководителем государства. Руководитель — это аятолла, в данном случае он определяет внешнюю политику. Поэтому смерть иранского президента глобально на какие-то политические процессы, особенно внешнеполитические, в принципе никак не повлияет, то есть политика Ирана не изменится. А если говорить о Мохаммаде Мохбере, который стал исполняющим обязанности президента, то его позиции в принципе особо от позиции Раиси — имеются в виду его личные позиции, исходя из его высказываний, — никак не отличаются. Они идентичны. Так что нет оснований думать, что что-то на Ближнем Востоке изменится», — сказал он.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. На борту было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Подробнее об обстоятельствах гибели Раиси и других иранских чиновников — в материале «Газеты.Ru».

До этого СМИ США сообщали, в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Взрывы произошли в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали против беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

Удар произошел спустя почти неделю после того, как вечером 13 апреля иранские военные запустили десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее НАТО выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью президента.